受到半導體缺貨及旗艦手機熱賣雙重激勵，三星電子第一季營收創新高，獲利也較去年同期暴增59％，優於分析師預期。

三星第一季營收年增19％至77.8兆韓元（約611.5億美元），打破去年第四季創下的76.6兆韓元最高紀錄，也高於華爾街預期的74.9兆韓元。第一季淨利高達11.3兆韓元（約89億美元）。

三星預期高通膨及烏俄戰爭造成的供應鏈問題將延續到本季，繼續助長生產成本並打擊消費信心，但估計零件缺貨問題將逐漸緩解。