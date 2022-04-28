獲利暴增59％！三星電子Q1營收創新高 19:212022/04/28 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到半導體缺貨及旗艦手機熱賣雙重激勵，三星電子第一季營收創新高，獲利也較去年同期暴增59％，優於分析師預期。 三星第一季營收年增19％至77.8兆韓元（約611.5億美元），打破去年第四季創下的76.6兆韓元最高紀錄，也高於華爾街預期的74.9兆韓元。第一季淨利高達11.3兆韓元（約89億美元）。 三星預期高通膨及烏俄戰爭造成的供應鏈問題將延續到本季，繼續助長生產成本並打擊消費信心，但估計零件缺貨問題將逐漸緩解。 樂金顯示器 第一季獲利暴跌逾九成 壽險雙雄 首季拋科技買金融 #三星 #兆韓 #獲利 #三星電子 #營收創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微軟Q1報喜 雲端事業首功 04:102022/04/28 全球財經 《韓股》三星會賺 韓股走高 11:482022/04/28 財經 智原接單旺 Q2營收獲利戰新高 04:102022/04/27 證券．權證 供應鏈瓶頸 三星估恐延續下半年 11:222022/04/28 財經 《半導體》德微Q1獲利創單季新高 Q2有望更優 08:112022/04/27 財經 美國線助攻 陽明營收拚新高 04:102022/04/28 產業特刊 台郡、同欣電 Q1獲利報喜 04:102022/04/28 證券．權證 美企獲利修正 多元布局抗震 04:102022/04/28 投資理財 權證星光大道－台達電 Q1財報看好 04:102022/04/27 證券．權證 企業獲利強 台股基金買點到 04:102022/04/27 投資理財 晶片業慘了？美晶片一哥驚人財報曝光 華爾街嚇一大跳 11:092022/04/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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