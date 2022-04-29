日本丸紅株式會社100％持股的台灣子公司-辰亞能源，29日在彰濱工業區崙尾東區，舉行旗下辰華電力-「彰濱崙尾東三號電廠」開工動土儀式，這是繼辰亞全球最大海上型太陽能電廠-「彰濱崙尾東一暨二號電廠」總裝置容量181MWp於2020年11月併網發電後，又一個海上型太陽能電廠開工案。

彰濱崙尾東三號電廠的總裝置容量為67MWp，預估每年可減少碳排放量約為4萬4,311公噸，相當於114座大安森林公園，可提供台灣更多綠色能源，有助於2050淨零碳排目標，更近一步。

該項開工典禮，由辰亞能源總經理游祥益，率領同仁及承包商-億興企業共同主持，並邀請彰濱工業區服務中心主任王志明、彰化縣線西鄉長蘇韋峻、彰化縣鹿港鎮公所課長許雅茹、彰化區漁會理事長林明壽及其他工程合作夥伴代表，一同祈安工程動土順利。

辰亞能源持續深耕彰濱工業區崙尾東區，繼全球最大海上型太陽能電廠「彰濱崙尾東一暨二號電廠」181MWp，於2020年11月併網發電後，「彰濱崙尾東三號電廠」29日開工。

日籍的辰亞能源董事長目賀田好弘表示，台灣政府積極推動2050淨零排放目標，未來辰亞也將持續以具體行動支持政府的能源轉型政策，提升台灣能源自主性，積極為台灣再生能源市場盡一份心力。 游祥益說，彰濱崙尾東三號電廠，採用的是水面型太陽光電建置工法，後續維運清洗時，也是採用清水，不會使用化學藥劑，以確保在供應零碳能源的同時，兼顧自然環境與永續發展。

出席貴賓不僅參與辰亞彰濱崙尾東三號電廠動土大典，獻上祝福，更針對致力2050淨零碳排目標的建設，給予肯定。彰濱工業區服務中心主任王志明指出，辰亞繼彰濱第一、二區的全球最大海上型光電案場建設後，持續投資本次第五區的光電開發，協助推動再生能源發展更進一步！

線西鄉長蘇韋峻及彰化區漁會理事長林明壽均指出，辰亞長期經營彰濱地區，與在地互動良好，除建設也希望未來能一起回饋在地居民，達成永續經營的效益。

辰亞身為彰化在地的一份子，亦重視當地環境及社會的永續發展，除積極參與地方活動外，也發起「崙尾東淨灘活動」維護彰濱的海岸生態，未來將持續深耕地方照顧里民，善盡企業社會責任，創造在地共存共榮。