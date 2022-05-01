隨著保護環境意識提升，目前全球電動車每年銷量都成倍成長，而周邊電動車零配件、電子產品紛紛熱賣，台灣作為全球相當重要的車用電子、零配件基地，還有許多潛力廠商等待發掘。

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展」以及「台北國際車用電子展」23日正式落幕，此次有560間廠商參展，其中包括特斯拉供應鏈的大亞電纜、健和興端子等，CTWANT記者在展場觀察，發現推出感測雷達、環景產品的廠商占大多數，但還是有像是怡利電、車威視、億勝、Vigor Plus等黑馬企業推出驚艷的產品。

根據工研院產科國際所研究報告指出，2021年全球車用電子產值達2,350億美元（約新台幣6.88兆元），預計到2028年將突破4,000億美元（約新台幣11.7兆元），年複合成長率達7.9％，在全球暖化、碳排減量目標、電動車相關政策3大利多推動下，車用電子相關產品配置已經成為各車廠增加銷量的考量。

在2020 年時全球電動車已突破500萬輛，2021年成長了將近90%，突破950萬輛大關，目前電動車數量也在全球車市中超過10%佔比，隨著各國政策的推進下，電動車在未來勢必取代傳統燃油車。

汽配、車電展開幕首日還未開放民眾入場，就吸引上千名法人進場發掘潛力廠商。（圖／方萬民攝）

台灣的車用電子也隨著電動車的成長嚐到甜頭，在2020年的產值為2,507億元，2021年成長到2,958億元，甚至在2025年有機會突破6,000億元，許多早期專做毛利低的零配件小廠為了翻身，積極推出車用電子產品成為別人口中的大廠。

「台北國際車用電子展」在新冠肺炎單日破千的背景下開幕，但仍擋不住國內外法人參展，在還未開放民眾進場的首日就湧進超過千人，在主走道最吸睛的除了科技部主導產學合作的自駕車對外，就是LOGO顏色為Tiffany綠的怡利電子（2497）。

這間來自彰化的車用電子大廠，創辦人為曾擔任磐石會長的陳錫蒼，帶著弟弟陳錫勳、發言人柯茂全一路讓怡利電從C咖翻身成車用電子的A咖大廠，早期以錄影帶倒帶機、攝錄影機起家，一直到2004年才切入汽車影音系統，花了近10年打進日本豐田的供應鏈，但隨著競廠越來越來，在2016年轉型開發HUD（Head UpDisplay，抬頭顯示器）。

初期怡利電子主要生產鎖定消費者端的反射型HUD，主要因後裝容易，不需要與車廠配合，到民間汽車保養廠就能安裝；在2020年推出W Hud（WindshieldHead Up Display）以及開發出AR HUD（AugmentedReality Head Up Display）後，受惠於優異的成象、解析度，且不受環境光影響，終於被國際車廠看見。

W Hud會將訊息投射到擋風玻璃上，在駕駛的視覺上會在擋風玻璃前方數公尺，眼睛不太需要變焦分散注意力；AR HUD的投射範圍更大，可以容納更多訊息，讓導航路線與實體路面在視覺上結合。

在2020年全球電動車僅500萬輛，2021年就成長到950萬輛，在政策利多推動下，台灣車電廠積極加入國際車廠的電動車供應鏈。（圖／CTWANT資料照）

怡利電在2021全年營收24.76億元，年增51.57%，稅前淨利1.64億元，稅後淨利9,700萬元，每股盈餘為0.81元，但受惠HUD需求成長，預計在2022年的營收表現將大幅成長。

此次怡利在現場端出2D AR HUD以及開發中的3D AR HUD，怡利電發言人柯茂全指出，HUD的重點在於呈現即時訊息，讓駕駛確認並與系統互動，在自駕系統往Level 2發展後，這項功能更加的重要。

目前怡利的2D AR HUD主要供應給大陸的吉利汽車、一汽，據現場人員透露，目前該系統已經賣出超過20萬套，今年更有望接到北美新創車廠的訂單，至於仍在完善中的3D AR HUD配置了眼球追蹤，在系統結合度上更為細膩，已經與歐洲車廠以及大陸既有客戶洽談，很快就能在市場上看見。

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