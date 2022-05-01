中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前一席「要怪就怪病毒」的發言，被罵到臭頭。如今又傳出有家長抱著僅半歲大的小孩，在醫院急診室外眼睜睜看著愛子斷氣的不幸消息。醫師蘇一峰無奈PO文，醫療量能吃緊時，除了醫護，民眾是最直接的受害者！

「要怪就怪病毒啦」，陳時中日前強調，「3+4」（3天居家隔離、4天快篩陰性可出門）雖然增加工作量，但如果更晚實施，還要多匡10天的人，工作量不會減少，他對於增加醫護負擔感到抱歉。

結果傳出上周有家長抱著年僅半歲大的小孩衝急診，卻只能在外面排隊，苦等1小時後病況加劇、急救無效。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰PO文，「醫療量能吃緊時，誰會是直接的受害者？就醫的民眾和醫護人員」。他無奈表示，當民眾帶著生病幼兒在急診外排隊到失去呼吸，家屬悲慟無法接受，是忙翻天醫護人員的錯嗎？還是說要怪就怪病毒吧？

蘇一峰說，醫勞盟當初早就提醒醫療量能將被排擠，結果慘遭網軍出征。網友認為，當Omicorn爆發時，台灣明明可參考國外經驗、預先做好準備，整體防疫應變卻太慢，戰略物資完全沒到位，辛苦的還是第一線醫護及民眾。