前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於印度有意爭取台灣護國神山台積電赴印度設廠一事，文化大學教授郭正亮直言印度人不太喜歡加班，台積電「不會」去印度設廠！

郭正亮今（1）日在《新聞大白話》表示，印度很積極在爭取台積電，總共要編100億美元的預算，向台積電和三星招手，希望發展半導體產業。這也是呼應美國號召，因為「印太經濟架構」有半導體供應鏈的項目，印度目前沒有什麼半導體產業，所以當然希望變成供應鏈的一環。

郭正亮直言，印度人不太喜歡加班，台積電不會去印度，因為連德國漢堡都不考慮；在美國找不到大夜班，各種成本一定上升，日本熊本則確定了。郭強調，若打破全球市場邏輯，硬要求（台積電）去印度投資，等於是變相製造通膨，東西都會漲價。

根據《中時新聞網》日前報導，印度早在去年底即傳出，有意推出數十億美元的資本支持方案，廣邀台積電、聯電、英特爾、超微（AMD）、富士通等企業設廠，增加對印度半導體的投資，以求盡快度過晶片荒。

印度時報當時引述消息人士透露，印度政府的數十億美元半導體發展方案，包括提供廠商設廠、增產等資本支出的補助，並給予某些重要零組件關稅減免等，希望能吸引半導體製造商前往投資設廠。