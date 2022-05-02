「福又達」申請僅2周就能獲核准進口韓國家用唾液快篩，被發現其創辦人正是高端疫苗總經理陳燦堅。國民黨立委賴士葆痛批，看到新的政商掛勾模式，那就是只要綠營企業就會被開綠燈，衛福部長陳時中甚至大言不慚稱「跟高端有關係有關係嗎？」這是他的心態毫不避諱，仗個國會多數暴力與民選的獨裁，赤裸裸告訴全國百姓「不然你想怎樣，就是高端啊」。

賴士葆指出，目前有很多國民打高端也確診，他的保護力備受質疑，沒有通過試驗也沒有國際認證，政府就給他開綠燈，現在唾液快篩試劑，原本還扯有什麼問題，結果碰到高端就通過了，變成只要是綠營的人馬，做什麼事都可以，從中撈了很多好處，再給綠營人物智智現金，「新政商掛勾模式出現」。

賴士葆認為，現在民進黨把國家資源當作提款機，給特許執照給EUA，高端至今已經賺多少錢了，現在連唾液快篩試劑也要賺，「高端你賺的還不夠嗎？」只要靠政治正確就大撈特撈，老百姓真的要睜大眼睛看清楚，這就是金錢政治的產生。

賴士葆說，政府不在乎瓜田李下的嫌疑，不在乎外界質疑綠營人士背後有插股的嫌疑，不在乎有沒有利益迴避的嫌疑，陳時中說一切依照正常程序申請，廠商不分藍綠，但是總是那麼巧合像是被雷擊中，高端就是總攬一切的關愛和恩寵。

賴士葆強調，其他業者按照規矩排隊申請，但最後竟獨厚高端，陳時中防疫、給EUA都看顏色深淺程度，看跟綠營高層關係深淺，高端關係太好了，連前副總統陳建仁身為公衛專價，都幫高端背書，但他有沒有一點後悔或睡不好叫，陳建仁出來講個話吧？民進黨吃相這麼難看，還可以繼續蠻橫到底。

國民黨團總召曾銘宗也痛批，高端真厲害、類高端真厲害，怎麼又是他呢，並要求監察院介入調查。民眾黨立委蔡壁如也認為，陳燦堅跟高端就是很快就通過，感覺也不要羨慕別人，因為可能就是綠色通道的，綠友友的綠友友們。