有47年歷史的台中市北區中央市場，因建築物老舊且使用率低，台中市府都發局計畫變更為商業區、公園使用，並於去年11月開始受理攤商退租申請，截至今年4月底，已有51個攤位繳完、約占總攤商比例20％，經發局強調，將儘速完成相關審查作業。

中央市場興建於1975年，至今已有47年歷史，內部共有250席攤鋪位，市府去年開始辦理回收作業，但部分攤商不滿、認為補助費太低，組成自救會，要求提高補助費用、延長回收時程等，市府則允諾將中央市場攤鋪位繳回申請期限延至113年6月30日。

經發局指出，依照「台中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦理」規定，目前已籌編1億646萬4000元經費，若使用者仍想繼續營業，則可申請安置到其他公有零售市場；若放棄安置則可請領搬遷補助費40萬元與相關設備補助費，目前完成的51個攤鋪位共將核發2091萬7515元。

經發局強調，中央市場及周邊基地面積約1萬1349平方公尺，未來完成拆遷後，該處基地有7成面積將作為商業區、其餘規畫公園使用。