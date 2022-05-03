國軍向美國採購的M109A6自走砲因生產線受排擠而無法供貨，美方通知目前需延後到2026年後才能交貨，並建議國軍可改購買M142「海馬斯」多管火箭替代，立刻讓正反兩派網友們激辯。

國防部昨表示，美方已告知M109A6最快於2026年後方可交運，並提供包含海馬斯多管火箭系統在內的其他更精準、射程更遠的替代方案。

此消息引發國內軍事迷網友熱議，但意見呈兩極、甚至激辯。有一派支持以海馬士火箭取代M109A6，網友認為「不同於M109A6自走砲需要等待敵軍出現、較為被動，海馬士火箭可主動攻擊」、「多管火箭使用彈性大」、「多管火箭是不對稱作戰重要利器」、「美軍現役M109多為A7型，台灣何必花大錢購買較落後的A6？」。

但另一派網友則認為「陸軍的火砲實在是太舊，應當趕快更新」、「不買A6雖正確，但也應當購買更新型的A7」、「火箭砲系統本來就不能跟自走砲系統比較」。

其實，針對此事，戰略學者揭仲也分析認為「海馬士與自走砲在戰場上擔負的任務不同，兩者無法相互替代」。