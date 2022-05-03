假投資房產老梗，退休婦險遭騙130萬。(警方提供)

63歲吳姓退休婦女日前於網路認識一名女性友人，鼓吹吳女運用退休金投資東部房地產，佯稱已找來許多人共同投資且保證獲利，吳女聽聞後不疑有他，前往銀行欲匯款至指定帳戶，所幸行員及時察覺異狀，通報警方到場阻詐，揭穿騙局。

吳女日前受到友人鼓吹，指稱要合夥投資東部房地產，並表示保證獲利，吳女聽了相當心動，不疑有他到銀行準備匯款130萬元，因金額龐大，行員詢問婦人匯款用途，但吳女直稱是要投資房地產。

但看她說話支支吾吾似乎另有隱情，經行員檢視匯款帳戶察覺異狀，立即通報警方到場，與吳女深談後，吳女表示，因日前於網路認識一名女性友人，稱有共同合夥投資房地產機會，需先匯款130萬元到友人朋友帳戶內。

但吳女對於欲購買房產狀況等皆不清楚，警方提醒，假買房真詐財案例層出不窮，且買房投資一事僅是友人片面說法，並無購買證明，雙方投資也未簽訂合約，過去有許多類似詐騙案例，勸吳女切勿將血汗錢匯至不明帳戶，吳女在警方及行員苦口婆心勸阻後，終於打消匯款念頭，守住百萬退休金。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形，應避免投資，更勿輕信網友來路不明投資管道。

若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證為防詐不二法門，有任何疑問皆可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。