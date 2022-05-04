在升息環境之下，今年來投資的抗震能力相對重要，統計投信發行全球股票型基金不包含產業型績效，有9檔基金報酬率相對穩健，明顯優於S&P 500、那斯達克、羅素2000及MSCI世界指數同期回檔超過雙位數表現。

9檔全球股票型基金包括：摩根環球股票收益基金、國泰全球高股息基金、聯邦全球高息策略基金、元大全球股票入息基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球成長基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、PGIM保德信全球中小基金、宏利全球動力股票基金。

進一步來看，今年表現較佳的全球股票基金，多為主打有高股息的投資策略，顯見高息股相關在市場震盪時，確實能發揮抗震之效，其中還有一檔基金年迄今維持正報酬，另外，PGIM保德信全球中小基金是9檔基金中，唯一布局中小型股的全球股票型基金，由於中小型企業的主要營收來源多為國內市場，疫情過後，經濟回歸正常化可望提振內需，有助於中小型股業績復甦加速、增長能見度高。

PGIM保德信全球中小基金經理人王翔慧指出，雖然在戰爭與通膨的影響下，目前市場已下修對於今年的獲利展望，大型股調降至9.4%，而中小型股雖也面臨下修，但整體成長率仍高於大型股，維持在年增幅10%至16%的水準；另外，分析今年美股第一季財報公布迄今，中小型股整體企業繳出亮眼的成績，高達七成以上獲利優於預期，獲利成長平均有15%至20%水準，銷售方面，有五成以上中小型企業銷售優於預期，銷售成長也維持在15%以上。

王翔慧進一步表示，從利潤率的角度來看，儘管小型股利潤率較上季下滑，但也保持在疫情前水準之上，加上中小型股財務體質持續改善，目前小型企業的持有現金水位創下紀錄新高，小型股債務占資本比也回到2018年疫情前水準，都顯示了中小型股的整體表現持續好轉。

王翔慧說明，小型股市值占比目前處於低檔，以羅素2000為例，指數占整體美股市值比重長期平均值為7.5%，然目前比重僅4.4%，由於小型股非被動式資金布局範疇，當市場出現拉回時，具有基本面優勢的小型股常缺乏資金關注，預期疫情過後，經濟回歸正常化可望提振內需，搭配升息初期市場震盪走勢過度期過後，中小型股有望領頭表現，建議近期宜分批布局以掌握中小股投資機會。