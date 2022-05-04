櫃買中心表示，國內永續發展債券於111年5月4日發行餘額突破新台幣3,000億元、達3,026億元，掛牌流通檔數達100檔，雙雙創下歷史新高。

櫃買中心指出，國內永續發展債券在各界參與及推動下，去年創下千億元發行佳績，並吸引多家國內外知名企業及智利政府初次來台參與發行。今年以來，整體永續發展債券發行金額已達新台幣412.85億元，其中台積電及世界先進持續參與發行，並有中華電信及遠傳電信首次加入發行人行列，國內民營企業明顯比去年活躍，今年已發行新台幣126億元，占永續發展債券發行總量之31％，相較去年同期成長500％，顯示有越來越多企業以行動支持環境與社會的永續性發展，積極進行企業與經營轉型。

櫃買中心表示，為提供企業更多元化的債券籌資工具，支持企業達成社會責任及永續發展目標，櫃買中心參考國際金融市場發展趨勢，已規劃可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond）市場制度，未來將可協助積極轉型至淨零碳排的企業，另一種合適的債務工具，有效降低資金募集成本，實現碳中和目標。