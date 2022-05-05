據統計，今年以來到4日止，人民幣兌美元貶值3.15%，貶值幅度小於新台幣的6.22%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士認為，人民幣匯率還會進一步貶值。預計中國人行在匯率和其他政策目標之間尋求平衡，相信央行不會將人民幣貶值作為拉動經濟增長的工具。而央行仍有穩定匯率的諸多工具，可以進一步下調外匯存款準備金率，還可以增加在岸市場（例如提升遠期售匯的外匯風險準備金）和離岸市場做空人民幣的成本（例如提高香港離岸人民幣的CNH HIBOR利率）。還可以加強資本外流管控力度，包括限制國內銀行和公司對海外放貸，鼓勵國內市場主體增加結匯等。

汪濤表示，我們將2022年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。預計未來幾個月內人民幣對美元會進一步走弱，年底達到6.9。由於近期美元保持強勢勢頭，中國出口和經濟走弱，人民幣對美元在年中可能突破7這個關口，不過年底應該重新回到7以內。這是因為我們預計下半年防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

瑞銀投行全球外匯策略師預測在2023年美元對其他主要貨幣走弱，同時預計中國經濟會進一步復甦。因此，預計人民幣會小幅升值至6.7。