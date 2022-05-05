德國汽車製造商BMW周四公布財報，稱受到中國合資公司的重新估值，以及強勁定價策略的推動，公司第一季獲利出現成長；並且儘管大宗商品和能源價格上揚，BMW維持了2022年的前景展望。

BMW說，在重新估算與華晨汽車的合資公司華晨寶馬的持股之後，已產生初步的77億歐元利潤。BMW此前加大了對該合資公司的持股。

BMW在今年二月表示，在獲得北京必要的准許後，將斥資37億歐元收購華晨寶馬多數股權。

在剔除華晨寶馬股份帶來的影響之後，BMW上季營收增加16.3%，來到311.4億歐元，然而較高的定價也讓銷量減少了6.2%。

汽車業一直受到疫情相關的供應鏈中斷問題，特別是全球車用晶片的短缺。BMW也專注在高獲利率汽車的生產，而供應的不足也推升了新車和二手車的售價。

該公司第一季淨利為102億歐元，遠高於去年同期的28億歐元。但是在扣除中國合資公司股份的影響後，上季營業利益為33.9億歐元，仍高於去年同期的30億歐元，年增12.1%。