東和鋼鐵Q1稅後淨利12.84億元 EPS為1.75元 17:132022/05/05 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵（2006）第一季營收為151.94億元、年增18.24％，單季稅後淨利為12.84億元，EPS為1.75元，優於去年同期的1.36元。 大同連續四季獲利 Q1 EPS0.22元 權證市場焦點－環球晶 基本面護體 #東和鋼鐵 #EPS #稅後淨利 #第一季營收 #單季稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首季EPS一覽－華固2.48元 優於去年同期 04:102022/05/05 證券．權證 價量齊揚 中鋼構Q1營運亮眼 04:102022/05/05 證券．權證 首季EPS一覽－明係1.27元 創單季新高 04:102022/05/05 證券．權證 台新金 首季稅後淨利21億 04:102022/05/05 金融．稅務 瑞智Q1營收獲利雙降 EPS不減反增 11:472022/05/05 財經 聯強獲利 連六季創同期新高 04:102022/05/05 產業．科技 健椿Q1營收獲利雙創同期新高 11:472022/05/05 財經 興櫃110年獲利 年增翻倍 04:102022/05/05 證券．權證 網通廠回神 合勤控啟碁報喜 04:102022/05/05 產業．科技 億豐首季EPS 5.14元 新高 04:102022/05/05 證券．權證 陸封城干擾 研華Q2業績估季減5％ 04:102022/05/05 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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