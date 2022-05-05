近來多次抱怨疫情封控措施與供應鏈中斷的中國歐盟商會表示，在對歐洲在華企業的調查中，接近1/4的受訪者準備將投資轉移到其他市場，這個數字是今年初的2倍多。

《路透》報導說，歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）表示，「商會的成員目前正在經受這場風暴，但如果目前的情況持續下去，會愈來愈多地去評估其他替代中國投資的替代方案。」

報導說，為疫情實施的封控措施打亂了供應鏈，有92% 的受訪者表示，近期港口關閉、公路貨運減少和海運成本上升，對他們的營運造成嚴重的影響。有大約1/4受訪的歐洲企業者正在考慮將當前或計劃中的投資移出中國，這一數字是年初的2倍多。

野村證券表示，截至本週二為止，中國大陸已有43個城市處於全面或部分封鎖狀態，或實施了以地區為基礎的疫情防控措施，其中包括嚴格限制當地居民外出。