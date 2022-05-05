土耳其統計局5日公布，受俄烏戰事導致全球商品價格大漲影響，4月消費者物價指數（CPI）年增69.67％，不僅高於3月的年增61.14％與市場預期的67％，增幅亦創下2002年2月以來最高、連11個月成長。其中以運輸費用增幅最大，其次是飲食、非酒精飲料與電器等。4月CPI月增7.25％。