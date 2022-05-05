土耳其4月CPI年增69.67％ 連11個月攀升 21:122022/05/05 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局5日公布，受俄烏戰事導致全球商品價格大漲影響，4月消費者物價指數（CPI）年增69.67％，不僅高於3月的年增61.14％與市場預期的67％，增幅亦創下2002年2月以來最高、連11個月成長。其中以運輸費用增幅最大，其次是飲食、非酒精飲料與電器等。4月CPI月增7.25％。 4月通膨率可能再逾3％ 美3月PCE指數年增6.6％ 40年新高 #CPI #土耳其 #增幅 #統計局 #俄烏戰事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐元區3月PPI年增36.8％ 增幅再創高 22:212022/05/03 財經 四大城GDP增速 北京最快深圳墊底 04:102022/04/29 焦點新聞 製造業研發經費成長11％ 創9年最大增幅 04:102022/05/01 財經焦點 4月通膨攀13年高 韓料加速緊縮貨幣政策 04:102022/05/04 全球財經 澳洲首季PPI季增1.6％ 創2008年Q2以來最高增幅 12:222022/04/29 財經 韓國4月通膨創逾13年新高 料央行持續升息 23:062022/05/03 財經 央行議事錄摘要 暗示再升息 04:102022/04/29 財經要聞 歐元區首季GDP放緩、CPI再創高 陷入停滯通膨風險大 23:432022/04/29 財經 興櫃110年獲利 年增翻倍 04:102022/05/05 證券．權證 立訊精密 Q1淨利增逾三成 04:102022/04/29 全球財經 《產業》米其林指南評鑑 增納土耳其伊斯坦堡 15:182022/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。