歐元區3月PPI年增36.8％ 增幅再創高 22:212022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局3日公布歐元區3月生產者價指數（PPI）年增36.8％，增幅再創新高，高於市場預估的年增36.3％，主要是能源價格年增104.1％所帶動。 扣除能源後的PPI年增13.6％，主要是供應鏈瓶頸問題導致半成品價格上漲所致。 澳洲首季PPI季增1.6％ 創2008年Q2以來最高增幅 美3月PCE指數年增6.6％ 40年新高 #PPI #歐元區 #增幅 #再創高 #歐盟統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲Q1通膨率創廿年最大增幅 央行下周升息機率大 12:442022/04/27 財經 製造業研發經費成長11％ 創9年最大增幅 04:102022/05/01 財經焦點 歐元區首季GDP放緩、CPI再創高 陷入停滯通膨風險大 23:432022/04/29 財經 上海22日本土23370例仍處高位波動 浦東等5區增幅較大 11:202022/04/23 兩岸 疫情受惠股 宅配通東洋相對抗跌 04:102022/04/26 證券．權證 4月綜合PMI 美弱歐發威 04:102022/04/23 全球財經 《國際經濟》歐元區3月PPI飆升 失業率創新低 17:402022/05/03 財經 全台仍有1.4萬人無薪假 旅行社增幅仍明顯 15:182022/04/25 生活 俄烏戰爭下歐股難表現 可留意政策作多行情 17:562022/05/02 財經 通膨＋俄烏戰爭衝擊 歐元區企業和消費者信心下滑 21:532022/05/02 財經 ECB官員鬆口 7月可望升息 04:102022/04/22 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。