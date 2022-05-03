歐盟統計局3日公布歐元區3月生產者價指數（PPI）年增36.8％，增幅再創新高，高於市場預估的年增36.3％，主要是能源價格年增104.1％所帶動。

扣除能源後的PPI年增13.6％，主要是供應鏈瓶頸問題導致半成品價格上漲所致。