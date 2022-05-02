通膨＋俄烏戰爭衝擊 歐元區企業和消費者信心下滑 21:532022/05/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會2日公布，受通膨飆升及俄烏戰爭衝擊，衡量歐元區企業和消費者信心的4月經濟景氣指標，從3月的106.7降至105.0，但接受《華爾街日報》訪調的經濟師預期上月為108.0。4月數據下滑，與工業、零售、建築等產業及消費者信心惡化大有關聯。若以國家論，西班牙和法國的信心重挫，德國持平，義大利回升。 俄烏戰爭下歐股難表現 可留意政策作多行情 俄烏戰爭加深歐中系統性競爭關係 中國對歐投資將持續下滑 #消費者信心 #通膨 #俄烏戰爭 #歐元區 #企業和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新興市場經濟展望正向 掌握中長線投資機會 17:562022/05/02 財經 俄烏開戰後他民調跌破眼鏡 郭正亮曝驚人原因 19:472022/05/02 政治 社評／穩經濟重於穩匯率 04:102022/05/02 焦點新聞 實質薪資負成長 職場幸福少1分 04:102022/05/01 財經焦點 米爾斯海默：俄烏戰爭將引發糧食危機 影響美國對中國遏制政策 21:232022/05/02 兩岸 美續升息 央行跟進機率大 04:102022/05/02 財經要聞 台灣房屋：房市走「短空長多」格局 民眾依舊處變不驚 11:442022/05/02 財經 挾7年來最大月線漲幅 美元5月首日走高 21:102022/05/02 財經 郭正亮曝護國神山下跌原因 美國這個數據成為「礦坑裡的金絲雀」 15:142022/05/01 財經 俄烏戰爭恐影響台灣？他爆3大可怕結果 18:082022/05/02 政治 俄烏血戰何時能停 戰略專家：「這國」說的算 07:402022/05/02 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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