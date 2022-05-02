歐盟執委會2日公布，受通膨飆升及俄烏戰爭衝擊，衡量歐元區企業和消費者信心的4月經濟景氣指標，從3月的106.7降至105.0，但接受《華爾街日報》訪調的經濟師預期上月為108.0。4月數據下滑，與工業、零售、建築等產業及消費者信心惡化大有關聯。若以國家論，西班牙和法國的信心重挫，德國持平，義大利回升。