上海市商務委主任顧軍6日在上海新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會指出，針對上海市民對生活物資保障的需求日趨多樣，印發了有關加快商貿企業復工復市的通知，堅持統籌疫情防控和生活物資保障，有序推進商貿企業復工復市，盡快恢復商業體系活力，滿足不同區域、各類人群的生活物資需求。

顧軍對民眾關心的幾個方面說明：

一是推動重點行業應復盡復。在落實好疫情防控措施前提下，將推動超市賣場、便利店、電商平臺、生鮮蔬果、餐飲、藥品流通等與市民生活密切相關的商貿企業節點和網點有序復工復市。

二是建立復工復市「白名單」。保供企業可以轉入復工復市「白名單」範圍，其他商貿企業憑復工復市疫情防控和閉環管理方案向所在區商務主管部門或區防控辦指定的部門提出申請，經審核同意後，納入復工復市「白名單」。後續各區將陸續發布商貿企業復工復市申請管道。將建立協同機制，把有序推進商貿企業復工復市回應民眾關切、保障生活需求的重要抓手。

三是推動復工人員應返盡返。建立復工復市人員返崗電子通行證制度，簡稱「復工證」。復工復市「白名單」企業可為其符合條件的返崗人員及其承運企業的返崗人員申請「復工證」。返崗人員憑身份證、「復工證」聯繫所在居村委會申請放行。原則上相關人員不再返回社區居住，實施閉環管理。

四是指導復工復市企業落實防控措施。已發布《上海市商貿企業復工復市疫情防控指南》，共包括主體責任、入場管理、環境衛生、人員防護、分區管理、應急處置、物資儲備等七個方面、25項通用防疫要求。要求商貿企業嚴格落實各項疫情防控措施，制定疫情防控和閉環管理方案，堅持人、物、車、環境同防。