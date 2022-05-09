本週市場賣壓再起，投資人再度聚焦利空的基本面，包括成長趨緩、可怕的通膨與更高的利率。雖然聯準會主席Jerome Powell表示升息75個基點並沒有在考慮當中。Powell的言論終究暗示了持續的緊縮政策步調，且承認經濟前景非常不確定。股市幾乎全面下跌，大型權值股、科技股與其他成長股下跌最重。今早台股、陸股、美股和印度等股票型ETF全面下跌，而反向股票型ETF則翻紅。

早盤富邦NASDAQ反1(00671R)、美國道瓊反1(00669R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、FH香港反1(00651R)、富邦印度反1(00654R)、國泰中國A50反1(00656R)、元大S&P500反1(00648R)、元大台灣50反1(00632R)、富邦上証反1(00634R)、富邦日本反1(00641R)、元大滬深300反1(00638R)均反應市場偏空預期而走高。

富達投信表示，中國PMI指數在今年年初一度回升到50榮枯線上並維持穩定的趨勢，但自三月後卻輾轉而下跌破枯榮線，就該數據顯示已進入衰退階段。富達分析師中有74%認為疫情是供應鏈衝擊主因，70%的分析師認為資本投入短缺抑是關鍵因素之一，烏俄衝突只會進一步增加全球供應鏈的挑戰。

今早科技型反向ETF富邦NASDAQ反1漲幅逾2%，顯示科技股目前仍承受強勁的賣壓預期。富邦NASDAQ原型ETF(00662)早盤跌逾2個百分點，而富邦NASDAQ正2(00670L)跌幅更逾4個百分點。