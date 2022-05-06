富邦悍將與樂天桃猿戰至延長賽11局，最終以1比3吞下敗仗，本季戰績4勝18敗追平1996年興農牛前22場最慘紀錄，總教練丘昌榮賽後嘆了口氣，點出輸球最大關鍵仍是在打擊無法有效串聯。

江少慶此役用106球投完7局，被敲5支安打無失分，另投出5次三振、2保送，繳出本季代表作，但他沒能獲得隊友火力支援，退場時雙方仍是0比0，最終以無關勝敗作收，援護率仍是「0」。

9局上曾峻岳挨林泓育陽春炮，但富邦在下半局靠著狂威暴投跑回追平分，也讓比賽進入延長賽。延長賽11局上，桃猿2出局攻佔滿壘，梁家榮敲出游擊滾地球造成失誤先掉1分，林承飛再獲得保送擠回1分，11局下富邦反撲未果，吞下2連敗。

富邦沒能止敗，除了失誤外，最大主因還是因為打擊無法有效連貫，此役富邦6度攻佔得點圈，僅在9局下靠著暴投回來得分，丘總認為輸在失誤是可惜的地方，但更關鍵的是在得點圈攻擊沒有建樹。

丘昌榮說：「投手今天投得不差，但都在關鍵時刻攻擊沒辦法連貫，昨天（攻擊）有比較好，但投手失分多一點，就...唉...再加油吧！」