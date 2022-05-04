昨天在中華職棒場上中信兄弟以9：0痛宰富邦悍將，後者戰績目前僅3勝16敗，陷入空前低迷，中信則是排在第3。此戰中信派出洋投泰迪先發，他完美封鎖富邦打線，用128球投了8.1局只被敲出1支安打無失分，差點就能挑戰完投完封勝，不過相對於上一場的失常表現已經無話可說，最後成功拿下單場MVP。

泰迪此戰燃燒小宇宙，用128球投8.1局只被敲出1支安打，送出8次三振、2次保送，投完8局後他自己向教練林威助請纓，希望能挑戰完投完封勝，泰迪也透露教練讓他繼續投球時他非常興奮，但也表示教練還是會視情況將他換下，後來他對楊瑞承投出4壞球保送上壘，僅拿下1個出局數退場，不過中信在此局狂灌5分。

最後泰迪成功拿下勝投，自責分率降到2.08，這是他本季第3勝。而除了他的好投表現，打線功不可沒，此戰第2、3局中信率先搶分，岳東華敲出二壘方向滾地安打上壘，接著高宇杰再敲右外野方向二壘安打，富邦外野手未接到球，中信成功取分。第3局王威晨選到4壞，接著成功盜上二壘，到三壘後靠黃鈞聲安打回本壘得分，黃鈞聲也達成生涯第300安。

第7局江坤宇擊出二壘方向滾地安打，然後王威晨一棒敲出左外野深遠安打，中信拿下第3分。第9局中信徹底爆發，靠著保送和安打一口氣拿下5分，富邦投手張瑞麟損失最慘重，僅投0.1局就被敲3安打失掉4分，目前自責分率飆高到8.31，好在接下來的游霆崴控制住局面沒有再失分，而最後敗投由先發投手陳仕朋承擔。