新冠肺炎疫情持續升溫，中華職棒大聯盟2日表示，上午1名裁判於家中覺得喉嚨癢，進行快篩後呈陽性反應，已即刻進行PCR檢測並進行居家隔離，目前健康情況良好。

國內職業運動近期也受新冠肺炎肺炎影響，各隊針對防疫各有措施，希望在安全的環境下正常進行賽事，不過病毒防不勝防，無奈還是有球隊或聯盟人員相繼出現快篩陽性情形，都是立即做出處理，避免影響範圍擴大。

中職2日表示，1名裁判自覺喉嚨癢而自主進行快篩並呈現陽性，已經迅速進行進一步PCR檢測、等候結果中，該名裁判已按中央流行疫情指揮中心規定，先進行居家隔離，目前健康狀況良好，聯盟也提到，另有1名技術委員、1名裁判因有家人確診，也遵循規定先在家進行3+4居隔。

中職補充，近日國內新冠疫情再次升溫，比賽中場上裁判、場下技術委員均全程配戴口罩，住宿安排也是1人1室，請大家不用過度擔心，聯盟會保持謹慎但不恐慌的態度因應。