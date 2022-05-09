2022年資本市場波動加劇，銀行反成金控獲利定風錨。中信金控9日公告，4月稅後獲利34.38億元，其中近55.7％，來自中信銀貢獻，前四月中信金累計稅後獲利197.3億元，創中信金同期獲利次高，僅次去年前四月，每股稅後獲利（EPS）為1.01元，獲利金額及EPS應都是15家金控第三名。

中信金財務長邱雅玲表示，因為今年落入最低稅負，稅款負擔較重，稅前獲利較能看出今年銀行的獲利動能，中信銀前四月稅前獲利124.45億元，較去年同期成長8.48％，主要是放款成長12％，淨利息收入同比增9％，而放款成長動能除了全球景氣看好，台灣出口持續成長，廠商資金需求旺盛外，大部分國家紛紛解除邊境管制，銀行法金人員已可出國拜訪客戶，因此今年外幣放款成長不少。

中信銀4月稅後獲利19.14億元，超越兄弟公司台灣人壽4月賺的14.85億元，成為中信金獲利主要提供者，前4月中信銀已獲利93.49億元，同比只略減5％多，應也是去年資本市場行情佳，銀行亦有實現資本利得所致。

由於新台幣兌美元4月貶破29元，台壽4月提存18億元的外匯價格變動準備金，4月底餘額達88億元，應是其歷史新高，匯兌貢獻當月獲利4~5億元，但因資本市場行情不如去年，台壽今年4月並未實現太多資本利得，前4月稅後獲利106.99億元，較去年同期衰退近15％。

邱雅玲表示，今年因東南亞景氣看好，台灣出口目前也未受疫情影響，銀行放款動能應可持續成長，壽險子公司則較受資本市場波動的影響，因此相對看來，銀行可能成為今年金控獲利的主心骨。