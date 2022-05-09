元大金控9日公告最新獲利，4月單月稅後獲利18.11億元，累計前四月稅後獲利79.77億元，EPS 0.66元，目前在所有揭露獲利的金控中僅次於富邦金、中信金；儘管台股成交量減少，因而使元大金控旗下龍頭券商來自經紀業務的手收貢獻減少，但由於去年上市櫃公司獲利創新高，將有助於元大金認列中長期投資的股息收益，再加上元大證券長期投資「證券F4」如證交所、集保等單位，去年獲利也創新高，這些都有助於今年第三季元大金的投資股息收入，並將成為今年元大金獲利的重要加持。

元大金同時也是旗下未有大型壽險公司的金控裡，目前獲利最高的一家。元大金高層指出，由於台股日均量減少，從前一個月的3,947億降至3,377億，減少570億，減幅14％，因而使得龍頭券商元大證券四月分的經紀業務手續費收入因而減少5億，4月分單月稅後獲利降為8.84億元，但仍為元大金旗下獲利最好的子公司，同時也遙遙領先其他券商獲利，目前元大證券累計稅後獲利43.83億元，貢獻金控獲利逾半。

而在元大銀行、元大壽險方面，儘管在4月分元大銀行也因為美債殖利率飆漲而提列評價損失，但受惠於新台幣匯率貶值的匯兌收益，因而釐平部分評價損失，銀行稅後獲利4.63億元亦與上月持平，累計前四月稅後獲利18.12億元，至於元大人壽則同樣受惠於匯兌收益，4月分稅後獲利5.21億元，累計前四月獲利18.55億元，目前已為元大金獲利第二大子公司，尤其是元大人壽由於海外投資遠低於其他大型壽險公司，因此淨值相對穩定，未有像其他大型壽險公司入損益表的獲利多，但淨值大縮水的情況發生。

兆豐金、第一金、合庫金、華南金，4月獲利仍維持穩定，單月稅後淨利各為17.14億元、15.82億元、11.04億元、14.73億元，累計前四個月稅後淨利各為77.6億元、65.26億元、55.75億元、51.64億元。