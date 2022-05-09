富邦金(2881)4月自結稅後淨利145.05億元，創下歷年4月的歷史新高，累計今年前4月稅前淨利748.46億元、稅後淨利609.82億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.17元。

富邦金控4月稅後淨利創下單4月歷史新高，前4月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座！子公司富邦人壽單4月及前4月累計稅後淨利均創下同期歷史新高；台北富邦銀行前4月累計稅後淨利亦創下同期歷史新高！

富邦人壽2022年4月稅後淨利為123.64億元，累計稅後淨利為487.27億元。RBC超過300%，資本水準維持良好。4月份國際投資市場震盪加劇，台股當月指數終以下跌6.22%作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利並汰弱留強。債市投資方面，4月份利率持續走高，策略採擴大資金部位，待利率上升時機增加配置，提高未來整體經常性收益。在升息趨勢下，美元表現強勢，4月份美元兌台幣升值3%，單月及累月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。4月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月190億上升至逾250億。

截至4月底俄羅斯主權債的美元票息獲償付，4月份未新增相關預期信用損失，累計前4月共計提新台幣22.6億元，未來仍將持續追蹤戰事發展與未來付息狀況。惟依據ESG投資原則，將不再新增俄羅斯部位，且利用機會減碼部位的原則不變。4月合併初年度保費收入(First Year Premium)達136億元，合併總保費收入(Total Premium)達317億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二，單4月初年度保費105.4億，較去年同期成長10.2%，成長動能主要來自投資型商品較去年同期成長85.4%，表現亮眼。

台北富邦銀行2022年4月稅後淨利16.88億元，累積稅後淨利82.14億元，較去年同期成長21%，獲利成長主要受惠資產規模提升，台美升息帶動利差擴大，累積利息淨收益年增11%；財管收益及金融市場操作收益表現較去年同期落後，反映資本市場震盪，金融交易評價波動及財管客戶投資趨於保守謹慎，銷量較同期減少，惟AUM仍穩健提升；信用卡發卡動能穩定成長，累積前4月信用卡發卡年成長38%，帶動有效卡數及簽帳金額持續成長。北富銀截至4月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為769%，維持良好資產品質。

富邦產險2022年4月稅後淨利2.91億元，累計稅後淨利32.44億元，較去年同期成長23%，來自於優異的投資績效和穩健承保業務表現。單月簽單保費45.70億元，較去年同期成長18.0%，不論個人保險或企業保險皆延續上個月成長動能而有雙位數成長表現，其中又以工程險因積極參與綠能保險業務讓單月簽單保費大幅成長153.2%，同時也大幅領先市場成長；累計前4月簽單保費收入189.08億元，成長16.2%，簽單市佔率達25.4%，較去年同期增加1.1%，續居市場龍頭。

富邦證券2022年4月稅後淨利1.58億元，累計稅後淨利9.23億元，較去年同期減少，今年以來台股市場震盪走跌，4月份加權指數續破今年新低至16,219點，影響金融部位獲利表現，台股日均值今年累計至4月3,707億元，較去年同期下降，影響現貨及財管收入較去年同期減少。