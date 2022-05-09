華南銀行與知名消費電子商品連鎖通路三井3C合作，推出台灣Pay單筆最高享20％回饋，活動期間自5月1日起至7月31日止，超值優惠等同直接打八折。華南銀行近期亦推出多項店家優惠活動，便利民眾日常消費，包括到寶雅/寶家隨時補充日常生活用品、長春市場添購生鮮食材，以及南北往返行經南仁湖服務區(中壢及湖口)、古坑綠隧交流驛站休憩餐飲補充體力，皆優惠多多。

除了舉辦各類店家優惠活動，現值各項稅務開徵期間，華南銀行貼心提供房屋稅、綜所稅回饋活動，只要使用台灣Pay綁定華南銀行金融卡/信用卡掃碼繳納房屋稅，可享50元紅利點數或刷卡金回饋；另外，使用台灣PAY綁定華南信用卡繳綜所稅，不限金額送200元刷卡金。讓您免出門、免排隊，宅在家裡就能輕鬆繳稅拿優惠。

來三井3C採買消費電子商品，使用「台灣Pay」掃碼支付(金融卡/帳戶)交易成功者，單筆結帳金額達新臺幣1,000元以上，即享有20％現金回饋，每帳戶回饋上限1,000元。

使用「台灣Pay」綁定華南銀行金融卡或信用卡繳納房屋稅，可享等值新臺幣50元紅利點數(限量1萬筆)或刷卡金(限量3萬筆)；使用「台灣Pay」綁定華南銀行信用卡繳納綜所稅，可享200元刷卡金回饋(限量10,000筆)。

華南銀行教民眾小撇步，使用台灣Pay指定銀行金融卡/帳戶扣款，還能再拿2％等值紅利點數，點點都能折抵現金，優惠加乘再放大。