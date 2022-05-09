華南金(2880)旗下華南銀行與知名消費電子商品連鎖通路三井3C合作，推出台灣Pay單筆最高享20％回饋。此外，使用「台灣Pay」綁定華南銀行金融卡或信用卡繳納房屋稅，可享等值新台幣50元紅利點數(限量1萬筆)或刷卡金(限量3萬筆)；使用「台灣Pay」綁定華南銀行信用卡繳納綜所稅，可享200元刷卡金回饋(限量10,000筆)。

華南金去年稅後盈餘172.04億元，創歷史新高，每股稅後盈餘1.3元。在子公司獲利挹注上，華南銀去年稅後淨利年增17％達145.84億元，華南永昌證則轉虧為盈，獲利創高達25.25億元，也是金控獲利創高的功臣之一。董事會通過今年配發1.12元股利，其中包含每股現金股利0.78元，股票股利0.34元。

華南金今年首季稅後獲利36.91億元，較去年同期減少8.5％左右，EPS為0.28元。主要獲利引擎華南銀行首季稅後獲利36.48億元，比去年同期成長近6.7％。

華南銀和三井3C合作，採買消費電子商品，使用「台灣Pay」掃碼支付(金融卡/帳戶)交易成功者，單筆結帳金額達新台幣1000元以上，即享有20％現金回饋，每帳戶回饋上限1000元。