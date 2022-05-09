5月8日防疫政策再改版，新制上路您看懂了嗎？居家照護、隔離、檢疫，自主健康管理、防疫，自我健康檢測，密切接觸者、自主應變對象，又是幾天加幾天，如何定義、定性還有定量，相信多數民眾大都有看沒有懂，眼花繚亂，暈頭轉向霧煞煞。

台灣單日確診人數已飆破5萬，總病例即將灌爆30萬大關，囿因輕症或無症狀患者佔大多數，防疫指揮中心才能死皮賴臉硬撐在講台上，每日下午2點的防疫記者會，疫況報告像台讀稿機，照本宣科，儼然已成為行禮如儀的例行性作業。

自疫情發生以來，台灣人民自發性的超前部署，自覺性的戴上口罩，國內知名口罩大廠結合國防部人力補給，度過口罩之亂的防疫第一關。隨後世界各國已如火如荼施打疫苗，台灣卻因太講究政治防疫只能望疫苗興嘆，遲遲無法普及接種，幸賴在野黨、企業界以及民間團體接棒請纓，終將在綠營推出高端疫苗，達到其政商目的後，結束疫苗奇謀防疫第二關。近期「綠友友」是否趁機「以疫套利」更是啟人疑竇，國外快篩試劑明明比國內售價便宜超過一半，而承攬蔡政府16億快篩大餅的商家，竟是綠營熟識的詐欺前科犯，何以度悠悠眾口！

台灣每日確診情況已高居世界第2，政府忽悠人民，防疫亂象已讓民怨沸騰，更可怕的是蘇貞昌帶頭提倡新台灣模式「穩健開放」，醫療量能卻未能事先規畫妥當，如今疫情曲線幾乎垂直上升，防疫新制所列各種「自主」規範，根本就是兩手一攤，要民眾自己看著辦。

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