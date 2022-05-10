台指期10日上漲12點至16,039點。價差方面，台指期逆價差擴至23.7點，電子期轉為正價差0.76點，金融期逆價差擴至1.54點。

現貨部分，三大法人賣超3.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,979口至6,486口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,721口至12,886口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,370口，使留倉部位轉為淨空單1,196口。

永豐期貨指出，台股早盤以下跌157點開出，跌破萬六關卡，所幸買盤逢低承接收斂跌幅，航運、光電、電子零組件等族群強勢走揚，大盤約1點後由黑翻紅小漲0.08％，收16,061.7點。

整體來看，大盤高低震盪逾300點，留長下影線甩尾收紅，守住萬六大關，而行情似有沿5日線反壓向下尋求支撐意味，但考慮上檔反壓沉重及利空因素干擾下，在國際股市未回穩前，仍不排除台股持續探底的可能。