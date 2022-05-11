美國通膨居高不下，預計聯準會將持續升息，第二季也會開啟縮減資產負債表規模，預期會帶動美元需求，促使美元持續走強。凱基銀行建議，民眾想賺利息錢，可趁勢從利率較高的外幣定存著手。凱基銀行即日起至5月31日，推出外幣優惠定存方案，美元階梯式方案，3個月期利率最高3.0％，且門檻低1萬美元就能承作；人民幣階梯定存3個月期利率最高3.2％，民眾可把握機會進行資產配置，幫自己月月升息。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，美國聯準會4日正式宣布升息2碼，並自6月起開始進行縮表，美元可能短線利多出盡，拉回後再持續走強，建議投資人仍可續抱美元；另外，中國景氣循環走勢與歐美不同，近期又受新冠疫情影響，人民銀行實施降準降息的寬鬆貨幣政策，四月以來人民幣出現明顯貶值，投資人不妨逢低陸續兌換人民幣，一旦中國疫情結束，經濟回復到正軌，人民幣或可率先扭轉趨勢。

俄烏戰爭持續緊繃、變種病毒、美國聯準會（Fed）升息等利空消息不斷，投資人想在投資商品上賺錢難度也大增。凱基銀行建議，不妨將資金配置在收益相對穩定的優利定存，兼顧利息收入。凱基銀美元階梯定存專案，3個月期可享優惠利率第一個月0.5％、第二個月1％、第三個月3％；人民幣階梯定存3個月期可享優惠利率第一個月2％、第二個月2.3％、第三個月3.2％，只要存滿3個月即可賺到最高3.2％的利息。舉例來說，以等值美元3萬元新資金辦理美元階梯定存，3個月天到期後，可領約新台幣3,300元的利息收入。

除了優利定存，凱基銀也建議民眾可考慮分批酌量增持外幣，做中長期資產的規劃。即日起，凱基銀行網路銀行及行動銀行提供外幣換匯優惠，美元/澳幣優惠3分、歐元優惠5分，及人民幣、日幣等8種外幣換匯優惠。建議民眾可隨時留意匯率，在最佳匯率時刻直接透過網、行銀操作，輕鬆完成換匯，讓資金運用更具效率。