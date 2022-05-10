在通膨疑慮、升息和經濟趨緩等因素作用下，美股今天受到重創。

道瓊工業指數大跌653.67點或1.99%，以32245.70點作收。

標準普爾指數滑落132.10點或3.20%，收在3991.24點。

科技股那斯達克指數大跌521.41點或4.29%，收11623.25點。

費城半導體指數跌152.96點或5.13%，收2829.10點。（譯者：張佑之）1110510