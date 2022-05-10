通膨、升息隱憂未解 美股續跌 道指重挫653點 05:422022/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股續跌 道指重挫逾650點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在通膨疑慮、升息和經濟趨緩等因素作用下，美股今天受到重創。 道瓊工業指數大跌653.67點或1.99%，以32245.70點作收。 標準普爾指數滑落132.10點或3.20%，收在3991.24點。 科技股那斯達克指數大跌521.41點或4.29%，收11623.25點。 費城半導體指數跌152.96點或5.13%，收2829.10點。（譯者：張佑之）1110510 美股跌跌不休 台股觸近一年新低 恐慌蔓延 比特幣恐失守3萬美元 #點或 #美股 #10點 #29 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股暴跌牽連 比特幣3.6萬美元支撐失守 08:162022/05/08 財經 《國際經濟》驚魂未定 美股期貨大跌逾1% 11:482022/05/09 財經 股匯雙殺 新台幣收29.733元 創近23個月新低 17:252022/05/09 財經 台股繼續殺 早盤暴跌逾200點 台積電跌7元 09:042022/05/09 財經 《台北股市》台股下周回測萬六 新台幣挑戰29.8心理關卡 13:482022/05/07 財經 《日股》美股期貨大跌 日經指數重挫2.53％ 16:292022/05/09 財經 Palantir財測不如預期 股價暴跌12％ 22:032022/05/09 財經 抗通膨 美盛基建基金年漲逾2成 04:102022/05/09 財經焦點 台股修正壓力大 恐回測萬六關卡 04:102022/05/09 證券．權證 攻守並進 達人布局營收亮眼股 04:102022/05/08 產業特刊 美股早盤暴殺！道指大跌超過600點 台積電ADR摜破90美元 21:432022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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