軟體公司Palantir Technologies上季（3月底止）營收4.5億美元雖高於去年同期的3.4億美元，但每股盈餘（EPS）經調整後只有0.02美元，低於去年同期的0.04美元。該公司預期本季營收4.7億美元，低於華爾街預期的4.8億美元，使股價在9日盤前暴跌12％。過去3個月來Palantir股價跌幅已達32％，超越同一期間標普500指數的10％跌幅。