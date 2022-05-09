Palantir財測不如預期 股價暴跌12％ 22:032022/05/09 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟體公司Palantir Technologies上季（3月底止）營收4.5億美元雖高於去年同期的3.4億美元，但每股盈餘（EPS）經調整後只有0.02美元，低於去年同期的0.04美元。該公司預期本季營收4.7億美元，低於華爾街預期的4.8億美元，使股價在9日盤前暴跌12％。過去3個月來Palantir股價跌幅已達32％，超越同一期間標普500指數的10％跌幅。 柏克夏加碼買進西方石油股票 持股增至逾15％ 波音市值跌破千億美元 輸給SpaceX #億美 #Palantir #財測 #股價暴跌 #軟體公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美IPO市場降溫 博士倫上市案雷聲大雨點小 21:182022/05/06 財經 國巨庫藏股 7天買回逾千張 04:102022/05/07 證券．權證 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 資金湧進大宗商品ETF 投資前景仍強勁 20:042022/05/09 財經 高油價撐腰 殼牌Q1獲利改寫2008年來新高 23:212022/05/05 財經 電商寒冬至 eBay、Shopify財測失色 04:102022/05/06 全球財經 《國際產業》新冠檢測需求增 西門子醫療上調今年財測 14:292022/05/04 財經 連4降 陸4月外匯存底大降682.7億美元 17:322022/05/07 財經 《國際產業》全球生產網絡優勢 福斯維持今年財測展望 15:592022/05/04 財經 《貿易》4月出口連22紅 同期第3高(2-1) 17:092022/05/09 財經 ICE砸131億美元 收購貸款數據公司Black Knight 21:122022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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