美國通膨嚴峻，聯準會（Fed）採取激進的升息路線，但同時也引發經濟放緩隱憂，且4月非農數據遠超預期，讓市場愈發篤定Fed加速升息進程，10年期美債殖利率升至3.125%。美股周一（9日）早盤3大指數齊挫，道瓊工業指數一度大跌近500點，那斯達克指數跌超過1.5%；台積電ADR重挫2%，跌破90美元關卡。

截至台北時間21點37分，道瓊工業指數下跌428.41點（或1.3%），暫報32470.96點；那斯達克指數下跌185.04點（或1.52%），暫報11959.62點；標普500指數下跌61.08點（或1.48%），暫報4062.26點；費城半導體指數下跌52.71點（或1.77%），暫報2929.35點。

5大科技巨頭唯網飛獨漲，蘋果、谷歌和臉書跌幅均超過1%，亞馬遜跌幅近1%；半導體類股跌一片，艾司摩爾、AMD和輝達跌幅超過3%，英特爾跌約1%，台積電ADR跌破90美元關卡，下跌1.83美元（或2%），來到89.8美元，聯電ADR小跌0.8%，報8.01美元。