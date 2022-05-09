裕隆集團旗下裕融企業（9941），被評為「第八屆（2021年度）公司治理評鑑」上市公司不分產業別前5％，以及市值100億元以上非金融電子類前10％，四度獲得公司治理評鑑排名前5％的肯定。

由證交所和櫃買中心主辦的第八屆公司治理評鑑共有913家上市公司及726家上櫃公司受評，評鑑結果僅有46家上市公司、36家上櫃公司入選前5％。

若同時從公司治理與經營績效的角度審視，在不分產業的評鑑結果前5％中，2021年財務績效ROE超過20％以及EPS超過10元的企業僅有七間，裕融企業與台積電、聯發科、富邦媒等並列其中，凸顯裕融企業經營團隊的高效競爭力。

另一方面，裕融企業正透過良好的公司治理與經營績效，定義FaaS（Financing as a Service），亦即融資不僅僅只是借與貸，而是對普羅大眾以及中小企業用心服務甚至回饋的承諾。裕融企業除了透過多樣化的服務幫助不同客戶解決資金需求；而在營運之外，也聽見了社會其他角落求助的聲音，並善用其資源整合的能力轉身投入社會公益。

2019年起裕隆集團啟動大型CSR專案，投入名為「幸福輪轉手」的南迴偏鄉交通計畫，裕融企業隨即整合旗下子公司，運籌經費、物資、車輛、保養後勤服務等資源，成為本項計畫的絕佳助攻，將「社會責任」這四個字落實為行動力。其中醫療專車的服務經SROI「社會投資報酬率」計算，裕融每投入1元，即可創造15.79元的社會價值。

而在永續金融方面，裕融企業子公司裕電能源以推展綠能業務為事業主軸，提供電動車、電動機車充電設備建置及營運服務，同時也延伸至太陽能光電設備融資與自營電廠，整合光電（創能）與車電（用能）資源，以行動支持綠能產業、發展綠色金融的潔淨能源政策。

裕融表示，四度獲得公司治理評鑑排名前5％肯定後，未來將持續以新思維定義FaaS-Financing as a Service，用實際行動回饋社會，以永續經營為願景，維護所有利害關係人權益，創造企業永續發展價值。