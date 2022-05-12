睽違兩年的台北國際電腦實體展(COMPUTEX 2022)將於今年5月24日至27日在台北南港展覽館1館盛大舉辦。今年COMPUTEX緊扣「數位轉型」與「ESG碳排淨零」二大主軸，並聚焦開創運算(Innovative Computing)、智慧驅動(Accelerating Intelligence)、創新與新創(Innovations and Startups)、綠能永續(Sustainability)、數位韌性(Digital Resilience)、無限體驗(Connected X-Experience)等六大主題。未來世界的樣貌將在2022年COMPUTEX CEO Keynotes & Forum逐漸勾勒清晰。

COMPUTEX展現未來趨勢，提升企業韌性、佈局ESG。AI、5G、雲端運算經過幾年的技術累積，各項應用逐漸落地，企業意識到數位優化是一場長期抗戰，也期望累積數位實力獲取更多市場利器。另一方面，中美貿易戰、新冠病毒持續變種，感受層出不窮的黑天鵝事件，企業開始花心思培養韌性，加上永續思維、碳權交易趨勢之下，ESG成為企業的搶修學分。

CEO Keynotes分享科技大廠最新技術方案，為協助業者掌握產業趨勢，今年COMPUTEX規劃的CEO Keynote將由超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰博士以「AMD推升高效能運算體驗」為題，於台北時間5月23日下午2點線上揭開序幕。5月24日恩智浦(NXP)、5月25日美光科技(Micron Technology)及美超微電腦(Supermicro)，將陸續從科技的角度，分享在這個大趨勢下，最新的企業願景。

除了主辦單位的CEO Keynotes外，還有2場包括微軟(Microsoft)及輝達(NVIDIA)與主辦單位聯名的主題演講。微軟將在COMPUTEX介紹最新的旗艦作業系統Windows 11在新世代的個人電腦上所帶來的創新。日前推出Grace CPU超級晶片的NVIDIA，也會透過與COMPUTEX，分享最新的技術應用。

今年COMPUTEX Forum在6大主題趨勢的架構下，規劃了3個場次，聚焦創新、綠能、應用，展現新科技新場景新契機。上午首先登場的是「科技創新」主題，科技力往往驅動社會創新，其中5G/IoT、AI、HPC功不可沒，德州儀器(Texas Instruments)、愛立信(Ericsson)、恩智浦(NXP)、輝達(NVIDIA)及美光(Micron Technology)將共襄盛舉參與對話，探討在產業生態鏈分工越細緻的狀態下，各家業者如何在產業版圖當中找到適合的合作夥伴，運用內部賦能、外部刺激方式，持續追求無止盡的創新。

第二場在下午緊接著由外貿協會黃志芳董事長引言，台達電(2308)(Delta Electronics)品牌長郭珊珊分享在國際碳中和的浪潮之下，面對ESG挑戰科技業者如何善用數位科技實現永續經營，迎向2050淨零碳排目標。緊接著第三場以「科技應用」為主題，邀請到宏達電(2498)(HTC)、IBM、達梭系統(Dassault System)及台灣諾基亞(Nokia Taiwan)等科技大廠，分享在追求技術迭代過程，如何以科技為槓桿，兼顧遠距工作需求、企業治理，成功重塑工作模式，幫助更多終端用戶在新場景當中感受到科技的威力。

本屆COMPUTEX除了實體展外，主辦單位也同場加映COMPUTEX DigitalGo(5月24日至6月6日)線上展，持續以Hybrid形式，建構全球科技生態系，同時也串聯各式資源，辦理多元活動包括洽談會、展中直播間、主題導覽等，提供參觀者更多元的觀展體驗。