大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會12日發布新聞稿表示，原定於5月中旬召開的換屆改選，由於考慮到上海與北京等地疫情因素而宣佈延期舉行，將等待疫情明顯好轉、條件允許時即重啟相關工作。

根據大陸全國台企聯新聞稿中指出，據章程規定，全國台企聯每屆理、監事會任期3年，第五、六屆換屆選舉應於今年5月中旬召開會員大會進行。

但考慮到近期上海、北京等地新冠肺炎疫情防控情況，經本會理、監事會主要會務幹部研究，並報主管單位審批同意，原定5月中旬換屆選舉將延期舉行。之後將等待疫情明顯好轉、條件允許時即重啟相關工作。而在換屆選舉前，第五屆現任會務幹部及工作職責保持不變，日常會務工作正常運行。

新聞稿中也說明，新冠肺炎疫情發生以來，大陸始終堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，疫情防疫取得重大戰略成果，最大程度保護人民生命安全和身體健康，也有力保持經濟社會發展穩定與增長。

文中強調，大陸是廣大台商打拚之處、安居之所，理應與大陸同胞同舟共濟、共克時艱，既要自覺遵守、配合相關防疫政策措施，也要在力所能及的範圍內，積極支持抗疫工作，為大陸打贏疫情防控阻擊戰作出貢獻。