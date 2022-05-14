大陸金融專家14日對當前美元為主的國際貨幣體系提出質疑，認為濫用金融制裁的當下讓人懷疑現行國際貨幣體系是否還能繼續為全球提供公共產品，並表示應建立人民幣之錨，脫離人民幣發行錨定美元的狀態。

綜合陸媒報導，清華大學五道口金融學院院長張曉慧14日在2022清華五道口首席經濟學家論壇上表示，當前地緣政治衝突期間經濟金融制裁的濫用，使人不得不懷疑現行國際貨幣體系是否還能繼續為全球提供公共產品，全球無論是貨幣經濟學理論還是現行國際貨幣體系都面臨著前所未有的矛盾。

重慶市前市長黃奇帆在論壇中指出，大陸金融領域有幾大問題要研究，其中之一是要適時建立人民幣之錨，人民幣發行錨定美元絕非長久之計，應該錨定自己的GDP含稅量上、自己的國債信用上，只有如此才能擁有屬於自己的鑄幣稅。

黃奇帆表示，只有有了自己獨立的貨幣錨，有了自己的國債收益率曲線，才有真正自主的貨幣政策，大陸國內一切金融資產的定價才有基準。