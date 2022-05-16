國民黨桃園市長參戰人選尚未出爐，表態參選的立委呂玉玲和剛辭北市議員的羅智強，近日動作頻頻，引發關注。其中，羅智強今（16日）在臉書透露，清晨五點，陰雨綿綿，一個人在青埔沿著新街溪一帶漫步，走著走著也不免感觸，現在全台灣都正深受疫情之苦，許多人生活為難，甚至被奪健康、被奪生命，「沒有公職在身的我，也只能盡力為大家喉舌」。

羅智強談到，希望多一點發聲的力量、多一點機會讓主政者聽見，疫情之下人民的無奈和痛苦，晨雨中的桃園分外的靜謐，答答的雨聲、無多的行人，讓人可以多一種餘裕，聽見桃園、聽見自己。

羅智強一早的心聲曝光後，引發不少網友關注，有網友就說「以前到台北念書時，也是靠走路和搭公車認識台北這個城市。疫情嚴重，祝福 大家平安」、「又是ㄧ周的開始，雨中行走可以有另ㄧ番感觸與體驗，有您，桃園民眾有福了，為您加油」、「哇，超感動的，大家共襄盛舉讓正義火苗更茁壯」、「這個疫情讓很多人失去摯愛，人民力量會崛起的，可惜這個代價太大了」。