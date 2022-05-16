大陸國務院新聞辦今（16日）舉行的4月國民經濟運行情況新聞發布會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，4月，大陸社會消費品零售總額2兆9483億元，年減11.1％。其中，除汽車以外的消費品零售額2兆6916億元，下降8.4％。

1-4月，大陸社會消費品零售總額13兆8142億元，年減0.2％。其中，除汽車以外的消費品零售額12兆4807億元，增長0.8％。

按經營單位所在地分，1-4月，城鎮消費品零售額11兆9929億元，年減0.3％；鄉村消費品零售額1兆8213億元，年增0.4％。4月，城鎮消費品零售額2兆5637億元，年減11.3％；鄉村消費品零售額3846億元，年減9.8％。

按消費類型分，1-4月，商品零售12兆4880億元，年增0.4％；餐飲收入1兆3262億元，年減5.1％。4月，商品零售2兆6874億元，年減9.7％；餐飲收入2609億元，年減22.7％。

按零售業態分，1-4月限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額分別年增3.6％、6.8％、2.5％，百貨店、專賣店分別下降8.2％、5.9％。

1-4月，全國網上零售額3兆8692億元，年增3.3％。其中，實物商品網上零售額3兆2887億元，增長5.2％，占社會消費品零售總額的比重為23.8％；在實物商品網上零售額中，吃類、用類商品分別增長12.9％、6.3％，穿類下降1.7％。