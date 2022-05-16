大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉今（16日）表示，1-4月，規模以上工業增加值較去年同期實際增長4.0％。4月，規模以上工業增加值年減2.9％、月減7.08％。數據顯示，4月製造業生產受到疫情嚴重衝擊程度。

分三大門類看，4月，採礦業增加值年增9.5％；製造業下降4.6％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.5％。

分經濟類型看，4月，國有控股企業增加值年減2.9％；股份制企業增長0.5％，外商及港澳台商投資企業下降16.1％；私營企業下降1.1％。

與此同時， 4月，大陸全國城鎮調查失業率為6.1％，比上月上升0.3個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.7％；外來戶籍人口調查失業率為6.9％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為6.6％。

其中，16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為18.2％、5.3％。31個大城市城鎮調查失業率為6.7％。全國企業就業人員周平均工作時間為46.2小時。

1-4月，大陸全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7％。