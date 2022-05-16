斥資2.38億元，花2年時間建設的布袋商港新旅客服務中心今正式啟用，在地藝術家打造的交趾陶壁畫是一大亮點。（呂妍庭攝）

全新旅服中心空間增加1倍，同時導入最現代化的設施，包括愛心售票櫃台、通關設施、親子候船區等。（呂妍庭攝）

全新旅服中心空間增加1倍，同時導入最現代化的設施，包括愛心售票櫃台、通關設施、親子候船區等。（呂妍庭攝）

交通部政務次長祁文中期待，疫情過後，布袋的旅運量能上看120萬人次。（呂妍庭攝）

斥資2.38億元，花2年時間建設的布袋商港新旅客服務中心今正式啟用。（呂妍庭攝）

斥資2.38億元，花2年時間建設的布袋商港新旅客服務中心今正式啟用。（呂妍庭攝）

斥資2.38億元，花2年時間建設的布袋商港新旅客服務中心今正式啟用，未來日服務旅客量將提升到單日4000人，除旅服中心全新打造，布袋港商未來5年還要投入25.23億元建設經費，交通部政務次長祁文中期待，疫情過後，布袋的旅運量能上看120萬人次，旅服中心成為沿海觀光重要景點，甚至與海區景點、陸上商圈串連，帶動地方發展。

布袋港商旅客服務中心因設備老舊，空間有限，2019年底新建，台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮說，原有的旅服中心胃納量不足，卻曾1天服務最高3000人次，為服務往返離島的旅客，全新旅服中心空間增加1倍，同時導入最現代化的設施，包括愛心售票櫃台、通關設施、親子候船區、智慧廁所、商業空間等，並預設免稅商品提貨區，評估可同時容納2000名旅客，一天服務4000人沒問題。

王錦榮指出，布袋港是台灣本島到澎湖距離最短的港口，客船航季為每年3月下旬至10月中旬，近5年以2019年旅運人次達59萬創高鋒，近2年受疫情影響下滑，但長遠來看，旅運量還是會成長，加上布袋港也身負民間物資載運，且貨運量逐年提升，高雄港務公司已朝將港區客貨分離來規畫，並新建北三貨運碼頭。

王錦榮透露，行政院已核定布袋港5年整體建設，包括興建連接布袋港區的連外道路、客運浮動碼頭、風雨走廊等，要再投入25.23億元，另透過招商引資，活化港區設施，包括活化閒置的水泥圓庫，將引進餐飲、極限運動等，專用區規畫引進民間投資暢貨中心、漁產物流中心等。

祁文中不但誇新旅服中心是國際級，也期許未來國內其他商港都能以此為範例，指疫情改變旅遊型態，國旅暢旺，未來布袋港不只服務布─馬航線的旅客，在成為嘉縣海岸線新景點後，不只帶來新商機，也能成為民眾一日遊重要據點，甚至與海線景點、陸地商圈串連起來。

嘉義縣長翁章梁除說一踏入新旅服中心感到十分驚豔，也說布袋鎮能不能活起來，涉及海區觀光旅遊線能不能被建立和強化，認為布袋港五星級旅服中心就是個起點，能引爆沿海的觀光，期望交通部帶來投資，同時把布袋港定位清楚，相信對海區旅遊會有非常大的幫忙。