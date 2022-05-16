5月份FOMC會議Fed宣布升息2碼並開始縮減資產負債表，當日美股尾盤大漲作收。永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，4月投資人預期FED會朝向更鷹派的同時，美國生產者物價指數（PPI）三月份年增率連續第四個月走平，顯示通膨可能離高點不遠，股市及債市已明顯回檔，S&P500指數本益比目前約18.7倍，與殖利率相較股價回落後已不算太貴，包括美股ETF、優質公司債，都是投資人在面對這波升息及行情動盪後可以留意的標的。

陳泓睿表示，4月份FED對利率政策偏鷹表態，造成投資市場預期FED為對抗通膨會有更鷹派的貨幣政策（如：一次升息3碼），造成4月份股市下挫、公債殖利率走高，5月FOMC會議後FED的升息及縮表路徑確定，顯示更強硬的鷹派政策可能性已不大，通膨離高點可能已經不遠，通膨若能在第二季築頂反轉，第三季開始明顯下滑，FED最鷹派應該就是現在。

這波升息縮表的主要壓力來自通膨，全球矚目的五月份FOMC會後記者會上Fed主席鮑爾否定未來有一次升息3碼的更鷹派想法，陳泓睿分析，長期與美國CPI連動的生產者物價指數（PPI），三月份年增率不受俄烏開戰造成原物料價格飆漲的影響，連續第四個月走平，顯示通膨可能離高點已不遠，當通膨開始往下降，2023年第二季美國的核心PCE可能緩步降至2~2.5％的FED認定合理區間，FED只要按目前的步伐在年底升息到2.5％，2023年上半年升到3％即可暫時停止升息。

陳泓睿指出，過去1個月股、債市明顯回檔，以5月4日S&P500指數收盤價與今年預估EPS計算，本益比回落至18.7倍，與公債殖利率相較股價已不貴，積極型的投資人可留意有對應ETF的美股四大指數後續變化；此外、1992年起四次升息循環期間全數正報酬的科技類股與工業類股投資人也可以留意。

近期市場波動較去年加大甚多，陳泓睿表示，2009~2019年標普500指數在沒有經濟衰退下因重大利空五次跌破年線，離年線的負乖離最大曾經到15％的水準，代表股市仍可能有下探空間，投資人要評估自身的風險接受度，慎選標的，用定期定額的方式分批進場較妥適。

債券市場方面，陳泓睿分析，美國十年期公債殖利率短短半年內從1.3％竄升至3％，造成很多評級在AA-以上的公司債券價格崩跌，當不確定性消除，公債殖利率往上空間有限時，這些優質公司債的價格會來到值得長期投資的價位，投資人可以注意。