日圓兌美元匯率近期大貶，日本投資法人見獵心喜獲利了結，趁2021財年結束時大量出脫美國公債，導致3月持有量創兩年多新低。根據美國財政部16日官方數據，日本3月持有的美債大減740億美元至1.232兆美元，是自2020年元月以來最低。不過，日本仍是全球握有美國公債最多的國家。

加拿大TD證券認為，3月被拋售的美債，創日本過去最大量近3倍之多，似乎有點賣過頭了。日圓3月大貶，適逢日本財年結束之際，為了投資績效以及調整資產比重，因此3月大舉賣出手中美債。同時，這些錢又被大量匯回日本。

根據統計，日幣兌美元在3月時就急貶5.5%左右。另外，整體來看全球持有美國公債也跌至2021年9月以來最低，並從2月的7.71兆美元減至7.613兆美元。持有美債第2多的中國大陸，3月持有量也降至1.039兆美元，是2018年12月以來最低。

至於買入美國政府公債，3月新流入資金也從753.3億美元降至487.95億美元。全球買美債總金額雖減少，但卻是連5個月都出現買超情況。以有指標性的美國10年期公債殖利率來看，3月初為1.7156%，但到3月底時上升近63個基本點至2.3452%。

3月時，為抗通膨的聯準會先是升息1碼，然後在5月又上調兩碼。市場預估，在接下來兩次利率政策時，聯準會應該還是會升息，且力道不太會減弱。因此，美國升息是美債息升高的最主要推手之一。

同時，美國公司債方面，全球買入金額為333.8億美元，創2021年3月以來最大，也比2月買進量203億美元明顯高出不少。除了債券，3月美股也被全球投資人提走943.38億美元，創有史以來最大量。學者專家認為，這是因為是聯準會趨鷹升息以對抗通膨所致。