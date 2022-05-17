後疫情時代，歐美健身房人流持續回升，但家用健身需求則回歸正軌，目前健身市場需求處於庫存調整期，喬山(1736)、岱宇(1598)、祺驊(1593)首季業績黯淡，但多頭仍力挺表態，截至今日收盤，分別漲0.76%、0.48%、1.52%。

喬山第一季商用市場穩定，雖然家用市場拖累表現，合併營收年增3.5%，營業虧損1.75億元，但還好有匯兌利益歸屬母公司淨利8202萬元，每股盈餘0.27元。

歐美健身房人流持續回升，家用健身器材上半年度原本就是傳統淡季，銷售力道並不強，目前正面臨庫存調齊，再加上，國際原物料飆漲及運價昂貴，也侵蝕健身器材業者的利潤，第2季營運仍保守以待。

關鍵零組件商祺驊第一季毛利率下降1.5個百分點，營業利益大縮水至564萬元，稅後淨利1210萬元，每股盈餘0.34元。

岱宇第一季合併營收為22.61億元，年減41.1%，稅後虧損4269萬元，每股稅後虧損0.34元。