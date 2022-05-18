全球零售商龍頭沃爾瑪周二（17日）發布上季財報除了不如市場預期，它還警告由於通膨壓力對獲利與營運成本造成衝擊，迫使它下修本季與全年財測。由於沃爾瑪是美國大型零售商裡首家公布最新業績，它的疲弱財報也預告美國今年零售業前景恐將趨於黯淡。

沃爾瑪解釋，鑒於從燃料到人事成本都出現激增，導致上季獲利遭到侵蝕，每股盈餘僅為1.3美元，不如市場預期的1.48美元，這也是該業者過去5季首季盈餘未達標，不過營收則成長2.4％到1415.7億美元，高出市場預測。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）指出，上季業績「反映了罕見的環境」，他所指的就是美國通膨目前正處在近40年高點。 該業者還預估第二季每股獲利恐將持平或略有上升，至於全年獲利將下滑1％。沃爾瑪的財報之所以備受關注，主要是它的主要客戶族群是中低收入民眾，對民生用品物價變動最為敏感，因此它的獲利表現與對展望，可視為觀察美國經濟前景的先行指標。

沃爾瑪曾在二月發布去年第四季財報，當時由於消費買氣依然不見縮手，也多少安撫投資人不安的情緒。除此之外，其他零售業者也跟進沃爾瑪行列，公布亮眼的財報，有些甚至還對今年全年前景感到樂觀。

然而之後美國通膨加速升溫，未如外界預期減緩，開始導致許多零售股價轉而下滑，SPDR標普零售ETF光在上月就挫跌超過6％，其中一項主要原因就是在2月過後，愈來愈多電商業者對今年前景轉向保守。

美國通膨壓力不斷惡化，在同時汽油價格也衝上2008年以來新高，加上俄羅斯入侵烏克蘭導致食品價格更加昂貴，已對民眾信心造成重創，此外聯準會為抑制通膨，未來還會加快升息速度，此舉可能危及美國經濟陷入衰退，更令消費者對前景感到悲觀。