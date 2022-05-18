面對原料、運價等成本上揚，南港輪胎（2101）為了轉嫁壓力，本季調漲輪胎售價，3～4月就先針對外銷市場調漲售價5％～8％，本月國內市場也補漲4％～8％。南港主管18日表示，後續視原物料價格如果再上漲，外銷價不排除還會再規劃漲價。

在此之前，國內輪胎龍頭正新繼今年初調漲輪胎售價，最近也傳出本季再啟動新一波調價計畫，平均漲幅約3％～8％。

3月以來，輪胎重要原料碳黑價格進一步墊高，其他原物料價格及運價也持續處在高檔，輪胎成本壓力大，全球龍頭米其林等大廠陸續宣布漲價計畫，國內業者也跟進，以紓解成本壓力。

至於最近上海封城，造成全球汽車供應鏈大亂，缺車情況嚴重。南港主管表示，這對於南港而言反而有利，因為南港主要聚焦汽車售後的修補市場，現在因為新車缺，許多舊車繼續撐，更需要換輪胎，對南港是加分。

南港今天舉行股東常會，南港董事長郭林諒表示，受新冠疫情影響，以及美國商務部去年初宣布針對台、韓、泰、越等亞洲四國輪胎進口進行雙反調查，稅率非常不利台灣業者，導致南港去年稅後淨損2.43億元，每股淨損0.29元，創下近13年來最差表現。另外南港剛公布今年第一季每股淨損0.35元，已經連第三季虧損。

郭林諒說，南港已經從調整銷售市場、加速研發電動車胎及其他高值產品等方面著手，全力降低雙反帶來的巨大衝擊；另外運價及原物料成本高漲的問題，也陸續轉嫁給客戶端。

而南港台灣新豐廠今年也已完成日產2萬條輪胎的擴產計畫，產能與大陸張家港廠並駕其驅。透過一連串調整，他看好公司本業營運可望逐漸回溫。

而在業外方面，備受矚目的世界明珠案，目前整體銷售已達七成，目標2025年完工，屆時南港可望開始交屋認列相關利益。