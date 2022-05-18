日本豐田汽車18日表示，避免日本中部地區工業用水不足，造成生產線中斷等重大影響，目前已把井水當成主要製造車輛用水。

位於名古屋愛知縣的豐田日本大本營，因有家供水廠商18日作業疏失，造成工業用水供應不足。據悉，已造成130餘家日企的日常營運出現狀況。其中，絕大部分都是豐田汽車的協力廠商，也就是汽車零組件業者。

然而缺水後兩個多小時，供水量還是沒有全部恢復，且不知何時可以順利回歸正常。豐田生產目前遇到不少麻煩，前有上海抗疫封城造成用料大缺。現在，無奈又碰到工業用水中斷問題，可謂是多事之秋。