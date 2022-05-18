臺灣指數公司今（18）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」2022年第一次成分股定期審核結果，成份股新增力積電（6770）等4檔個股，並刪除景碩（3189）等4檔。成分股納入和刪除之變動自5月19日生效。
成分股納入4檔包括：2442新美齊、2497怡利電、3548兆利、6770力積電；成分股刪除4檔包括：2012春雨、3189景碩、3231緯創、6781AES-KY。
臺灣指數公司今（18）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」2022年第一次成分股定期審核結果，成份股新增力積電（6770）等4檔個股，並刪除景碩（3189）等4檔。成分股納入和刪除之變動自5月19日生效。
成分股納入4檔包括：2442新美齊、2497怡利電、3548兆利、6770力積電；成分股刪除4檔包括：2012春雨、3189景碩、3231緯創、6781AES-KY。
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