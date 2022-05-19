周三美股再次遭到屠殺，道瓊指數崩跌逾1,100點或3.57%，標普500指數跌4.04%，雙雙創下2020年6月11日來最大單日跌幅，那斯達克指數重挫4.73%，創下5月5日以來最大單日跌幅，費半指數暴跌逾5%。聯準會主席鮑爾一番鷹派言論，給科技股與其他成長股帶來壓力，蘋果大跌逾5%，特斯拉重挫近7%。美國僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團Target上季獲利表現疲弱，印證了投資人對通膨高漲的擔憂，引爆零售股賣壓。

★主要指數

道瓊指數跌1,164.52點或3.57%，收在31,490.07點，創下2021年3月以來新低。

標普500指數跌165.17點或4.04%，為3,923.68點，失守4,000點大關。

那斯達克指數跌566.37點或4.73%，為11,418.15點。

費城半導體指數跌158.5點或5.17%，收在2,908.0點。

★消息

道瓊指數今年以來第5度跌幅超過800點，且都發生在過去這一個月內。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）跳漲18.62%，收在30.96點，結束長達6天的跌勢。

聯準會主席鮑爾周二表示，通膨飆漲已經威脅到經濟的基礎，聯準會將持續升息，直到通膨回落至健康的水準，如果這表示利率要超出廣泛理解的中性水準，央行將毫不猶豫這麼做。這番他迄今最鷹派的發言，展現出其抑制通膨的決心。市場普遍預期聯準將在6月和7月各升息50個基點。

供應鏈中斷和利率升高使房市受到衝擊，美國4月新屋開工數較上月減少0.2%，以年率計為172.4萬戶，不及市場預期的176.5萬戶。4月建築許可數為月減3.2%，為181.9萬戶，高於市場預期的181.2萬戶。

在聯準會主席鮑爾發表鷹派言論後，美國10年期指標公債殖利率一度漲破3%大關，觸及3.015%，創下一周新高，但由於美國新屋開工數據意外疲弱，尾盤10年期債息下跌8.1個基點，報2.890%。

美國期油收跌2.5%，報每桶109.59美元，布蘭特期油跌2.52%，收在每桶109.11美元。

根據Refinitiv數據，近三分之二標普500指數成分股已較52周高點下跌20%或更多。

根據Refinitiv數據，近來美股頻頻遭到拋售，使標普500指數的預期本益比降至約17倍，創下2020年新冠疫情導致美股崩盤以來新低。

美國各交易所成交量總計為125億股，少於過去20日均量134億股。

★分析

Bright Trading LLC市場結構部門主管兼自營交易員Dennis Dick表示，昨天是沃爾瑪，每個人都以為這是單一事件，現在Target落後獲利預測的程度甚至超出沃爾瑪，市場擔心消費力可能不像大家所想的那麼強大。

高盛執行長David Solomon表示，在「極端懲罰性」的通膨籠罩下，美國經濟正面臨衰退風險，未來12至24個月經濟陷入衰退的風險至少為30%。